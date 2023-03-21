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РФ намеренно пытается дезинформировать по снарядам с обедненным ураном, - Минобороны Британии

Фото: РФ намеренно пытается дезинформировать по снарядам с обедненным ураном (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин намеренно пытается дезинформировать, публично критикуя решение Великобритании отправить в Украину боеприпасы с обедненным ураном.

Об этом заявили в Министерстве обороны Британии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В ведомстве подтвердили, что Лондон отправит снаряды с обедненным ураном в Украину, добавив, что британская армия использует этот материал в своих снарядах "на протяжении десятилетий".

"Это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать", - заявили в Минобороны Британии.

В Министерстве заявили, что снаряды высокоэффективны при поражении современных танков и бронемашин.

В ведомстве добавили, что научные исследования показывают, что любое воздействие на здоровье людей и окружающую среду от использования боеприпасов с обедненным ураном "скорее всего, будет незначительным".

Напомним, сегодня замминистра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2.

Позже российский диктатор Владимир Путин испугался предстоящей передачи Украине снарядов с обедненным ураном от Британии и уже успел пригрозить ответной реакцией.

Добавим, что премьер Британии Риши Сунак сообщал, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в марте.

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