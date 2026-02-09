РФ навязывает Луганщине виртуальный рубль, чтобы скрыть крах экономики и инфляцию

Чиновник отмечает, что данное нововведение имеет не экономическую, а чисто контрольную и пропагандистскую цель.

Более того, особый цинизм ситуации заключается в том, что цифровой рубль планируют внедрять на территориях, где значительная часть населенных пунктов имеет ограниченный или нестабильный доступ к интернету, а иногда связь отсутствует вообще.

Фактически людям предлагают пользоваться цифровой валютой там, где нет базовых условий для ее функционирования. Это создает риски полного финансового паралича для гражданского населения и еще больше усложняет повседневную жизнь.

По замыслу Кремля, цифровой рубль будет существовать параллельно с обычными деньгами, однако часть платежей в этой форме валюты станет обязательной. Таким образом российские власти пытаются уменьшить потребность в печати бумажных купюр и скрыть реальные масштабы инфляции, которая стремительно растет на фоне войны и санкций.

Инструмент тотального контроля

Отметим, что цифровой рубль - это не об "удобстве" или "инновациях", а о тотальном контроле над денежными потоками.

Еще бы, такая форма валюты позволяет оккупационным властям:

отслеживать все финансовые операции;

ограничивать доступ к средствам "нежелательным" лицам;

принудительно навязывать нужные экономические решения.

Фактически речь идет о еще одном инструменте давления на население оккупированных территорий, которое и без того находится в условиях правового вакуума.

Местных жителей при этом никто не спрашивает - решения принимаются в одностороннем порядке.

Такие действия являются еще одним доказательством того, что для России жители оккупированных территорий - не граждане, а ресурс, над которым можно проводить любые эксперименты.