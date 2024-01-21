РФ наступает от Купянска до Нью-Йорка. Какая ситуация на фронте с начала января

"Враг от своих намерений наступать не отказался. Продолжает активное наступление, активные наступательные действия по всей полосе оперативной группировки войск "Хортица" - от Купянска до Нью-Йорка. Пытается атаковать, пытается продвигаться, бросает свежие силы, не принимает во внимание потери, даже человеческие", - рассказал он.

Потери врага

Как отметил спикер, только с начала этого месяца по состоянию на 20 января на этом участке фронта было уничтожено 120 вражеских танков, 218 ББМ и 188 орудий и минометов разных калибров.

"С 1 по 20 января всего 7055 было убито или ранено в полосе ответственности "Хортица", - добавил Фитьо.

Захват РФ Крахмального

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские войска недавно продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные снимки, опубликованные 20 января, показывают, что российские войска захватили Крахмальное (20 км северо-западнее Сватового).

В ВСУ назвали эту ситуацию временной, поскольку этот населенный пункт уже был оккупирован и уволен ВСУ раньше. В Сухопутных войсках объяснили, что - это очередная "пирровая победа" российских пропагандистов. Детальнее – в материале.