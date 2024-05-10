РФ наращивает военное присутствие в приграничных с Украиной районах: детали от Генштаба

Попытка наступления россиян в Харьковской области

Долгое время ряд западных СМИ сообщали, что россияне планируют провести наступательную операцию в направлении Харькова. Однако украинская власть заявляла, что у оккупантов ничего не получится и ВСУ дадут отпор.

Сегодня рано утром оккупанты попытались прорвать оборону украинских войск на севере Харьковской области, под сильный обстрел попал город Волчанск.

Президент Владимир Зеленский подтвердил факт наступательных действий россиян в том районе и обсудил эту тему с главкомом ВСУ Александром Сырским.

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