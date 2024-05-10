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РФ наращивает военное присутствие в приграничных с Украиной районах: детали от Генштаба

Архивное фото: РФ наращивает военное присутствие на Северском направлении (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне наращивают свое военное присутствие в приграничных районах Северского направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Ведомство уточнило, что на Северском направлении противник наращивает военное присутствие в приграничных районах.

Также оккупанты проводят диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляют обстрелы населенных пунктов с территории РФ и наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. 

В контексте этого направления Генштаб уточнил, что артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Карповичи, Прогресс Черниговской области; Чернацкое, Яструбщина, Уланово Сумской области.

Попытка наступления россиян в Харьковской области

Долгое время ряд западных СМИ сообщали, что россияне планируют провести наступательную операцию в направлении Харькова. Однако украинская власть заявляла, что у оккупантов ничего не получится и ВСУ дадут отпор.

Сегодня рано утром оккупанты попытались прорвать оборону украинских войск на севере Харьковской области, под сильный обстрел попал город Волчанск.

Президент Владимир Зеленский подтвердил факт наступательных действий россиян в том районе и обсудил эту тему с главкомом ВСУ Александром Сырским.

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Российская ФедерацияСумская областьГенштаб ВСУВойна в Украине