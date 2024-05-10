РФ нарощує військову присутність у прикордонних з Україною районах: деталі від Генштабу

Спроба наступу росіян у Харківській області

Тривалий час низка західних ЗМІ повідомляла, що росіяни планують провести наступальну операцію у напрямку Харкова. Однак українська влада заявляла, що в окупантів нічого не вийде і ЗСУ дадуть відсіч.

Сьогодні рано вранці окупанти спробували прорвати оборону українських військ на півночі Харківської області, під сильний обстріл потрапило місто Вовчанськ.

Президент Володимир Зеленський підтвердив факт наступальних дій росіян в тому районі і обговорив цю тему з головкомом ЗСУ Олександром Сирським.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.