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РФ нарощує військову присутність у прикордонних з Україною районах: деталі від Генштабу

Архівне фото: РФ нарощує військову присутність на Сіверському напрямку (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни нарощують свою військову присутність у прикордонних районах Сіверського напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Відомство уточнило, що на Сіверському напрямку противник нарощує військову присутність у прикордонних районах.

Також окупанти проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів із території РФ та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України. 

У контексті цього напряму Генштаб уточнив, що артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Карповичі, Прогрес Чернігівської області; Чернацьке, Яструбщина, Уланове Сумської області.

Спроба наступу росіян у Харківській області

Тривалий час низка західних ЗМІ повідомляла, що росіяни планують провести наступальну операцію у напрямку Харкова. Однак українська влада заявляла, що в окупантів нічого не вийде і ЗСУ дадуть відсіч.

Сьогодні рано вранці окупанти спробували прорвати оборону українських військ на півночі Харківської області, під сильний обстріл потрапило місто Вовчанськ.

Президент Володимир Зеленський підтвердив факт наступальних дій росіян в тому районі і обговорив цю тему з головкомом ЗСУ Олександром Сирським.

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