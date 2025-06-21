РФ наращивает темпы производства ракет: в ГУР рассказали об объемах

Производство ракет РФ

По состоянию на 15 июня 2025 года Россия имеет на вооружении более 1950 стратегических ракет различного типа, среди которых баллистические, крылатые ракеты и гиперзвуковые "Кинжалы".

Кроме того, Москва владеет тысячами ударных беспилотников типа Shahed-136 и их имитаторов, сообщает украинская военная разведка (ГУР).

В то же время, мы писали, что российская армия может иметь в своем распоряжении около 500 баллистических ракет, которые достаточно сложно сбивать.

Как пишет издание, несмотря на то, что Украина все еще имеет шансы бороться с беспилотниками и крылатыми ракетами - перспективы борьбы с баллистическими обстрелами мрачнее.

По данным СМИ, сейчас проблема в том, что Украина из приоритета администрации предыдущего президента США Джо Байдена превратилась лишь в одного из многих потенциальных заказчиков, которые конкурируют за ограниченное производство компании Lockheed Martin.

Хотя эта компания и увеличивает производство ракеты PAC-3 для Patriot до 650 штук в год. Но это примерно на 100 ракет меньше, чем прогнозируемое производство баллистических ракет в России.

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