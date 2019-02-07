РФ має намір підняти в ПА ОБСЄ питання про недопущення своїх спостерігачів на виборах в Україні

Росіянам заборонили бути спостерігачами на виборах президента, Ради і місцевих виборах

Российская делегация на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ планирует поднять вопрос о недопуске на выборы президента Украины наблюдателей РФ в составе международной миссии. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Недопуск пусть даже части международных наблюдателей (представители России входят в состав миссии БДИПЧ ОБСЕ) ставит под сомнение открытость и демократичность избирательного процесса в Украине. И делегация РФ намерена поднять этот вопрос на ближайшей сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет в Вене в конце февраля", - сказал Слуцкий.

Напомним, парламент принял за основу и в целом законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", предусматривающий запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019. Документ поддержали 232 парламентария.

Законопроектом предусмотрено, что официальным наблюдателем не может быть: лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом; лицо, предложения по которому инициированы или внесены государством, признанным ВР государством-агрессором или государством-оккупантом.

РБК-Украина ранее писало, что в Службе внешней разведки сообщали, что РФ дополнительно выделила своим спецслужбам 350 млн долларов для реализации подрывной деятельности на выборах в Украине в 2019 году.