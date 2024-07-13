В РФ пытаются воспроизвести украинские морские дроны по обломкам после операций, - ГУР

После операций Сил обороны Украины с привлечением морских дронов российские захватчики собирают обломки и фрагменты этой техники с целью изучения и воспроизводства.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы - Украина".
Представитель военной разведки подтвердил, что известны факты о таких действиях со стороны противника, когда после каждой операции украинских надводных беспилотных систем.
"Но можем сегодня констатировать, что ни промышленный шпионаж, ни такая деятельность не позволили агрессору приблизиться к развитию морских беспилотных систем, которые имеет Украина", - подчеркнул Юсов.
По его словам, по состоянию на данный момент Украина в этом вопросе "значительно опережает агрессора".
Напомним, согласно недавнему исследованию польского журнала "Political Science and Security Studies Journal", украинский дрон Magura V5 уничтожил больше всего кораблей РФ во время войны.
Ранее в Главном управлении разведки МОУ рассказали, что при выборе цели для дронов Magura рассматривают любые объекты в радиусе 800 километров.
Кроме того, в ГУР подтвердили, что на этих морских дронах были установлены ракеты Р-73, которые уже доказали свою эффективность. В частности, они лишили россиян доминирования в Черном море.
А вот что касается Азовского моря, то разведчики не исключают, что Magura могут применить и в этой акватории.
Подробнее об этом морском беспилотнике читайте в материале РБК-Украина.
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