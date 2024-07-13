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В РФ пытаются воспроизвести украинские морские дроны по обломкам после операций, - ГУР

Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

После операций Сил обороны Украины с привлечением морских дронов российские захватчики собирают обломки и фрагменты этой техники с целью изучения и воспроизводства.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы - Украина".

Представитель военной разведки подтвердил, что известны факты о таких действиях со стороны противника, когда после каждой операции украинских надводных беспилотных систем.

"Но можем сегодня констатировать, что ни промышленный шпионаж, ни такая деятельность не позволили агрессору приблизиться к развитию морских беспилотных систем, которые имеет Украина", - подчеркнул Юсов.

По его словам, по состоянию на данный момент Украина в этом вопросе "значительно опережает агрессора".

Морские дроны ГУР

Напомним, согласно недавнему исследованию польского журнала "Political Science and Security Studies Journal", украинский дрон Magura V5 уничтожил больше всего кораблей РФ во время войны.

Ранее в Главном управлении разведки МОУ рассказали, что при выборе цели для дронов Magura рассматривают любые объекты в радиусе 800 километров.

Кроме того, в ГУР подтвердили, что на этих морских дронах были установлены ракеты Р-73, которые уже доказали свою эффективность. В частности, они лишили россиян доминирования в Черном море.

А вот что касается Азовского моря, то разведчики не исключают, что Magura могут применить и в этой акватории. 

Подробнее об этом морском беспилотнике читайте в материале РБК-Украина.

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