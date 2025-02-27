Потери РФ за сутки составили 1150 солдат и много техники: Генштаб обновил данные
За минувшие сутки, с 26 на 27 февраля, российские оккупанты потеряли в боях против ВСУ 1150 солдат убитыми и ранеными. Также украинские воины уничтожили 69 артсистем, 141 дрон и 140 единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 871 850 (+1150) человек ликвидировано;
- танков - 10 209 (+8) ед;
- боевых бронированных машин - 21 196 (+13) ед;
- артиллерийских систем - 23 755 (+69) ед;
- РСЗО - 1299 ед;
- средства ПВО - 1086 (+1) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 27 102 (+141) ед;
- крылатых ракет - 3064 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 38 842 (+140) ед;
- специальной техники - 3760 (+1) ед.
Ситуация на фронте
Напомним, что по состоянию на вечер 26 февраля, на фронте с начала суток произошло 98 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли по позициям украинских войск и населенным пунктам четыре ракетных и 69 авиационных ударов, применили четыре ракеты и 84 КАБа, 1112 ударов дронами-камикадзе, а также совершили более четырех тысяч обстрелов используя различные типы вооружения.
Мы писали, что на Покровском направлении враг атакует интенсивнее всего. Так, в течение прошлого дня, россияне совершили 33 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность оккупантов - в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка.
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