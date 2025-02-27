Потери РФ за сутки составили 1150 солдат и много техники: Генштаб обновил данные

За минувшие сутки, с 26 на 27 февраля, российские оккупанты потеряли в боях против ВСУ 1150 солдат убитыми и ранеными. Также украинские воины уничтожили 69 артсистем, 141 дрон и 140 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер 26 февраля, на фронте с начала суток произошло 98 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли по позициям украинских войск и населенным пунктам четыре ракетных и 69 авиационных ударов, применили четыре ракеты и 84 КАБа, 1112 ударов дронами-камикадзе, а также совершили более четырех тысяч обстрелов используя различные типы вооружения.

Мы писали, что на Покровском направлении враг атакует интенсивнее всего. Так, в течение прошлого дня, россияне совершили 33 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность оккупантов - в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка.

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