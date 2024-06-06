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Россияне сбросили авиабомбы на Селидово: семь раненых (фото)

Донбасс, Четверг 06 июня 2024 09:16
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Россияне сбросили авиабомбы на Селидово: семь раненых (фото) Фото: оккупанты обстреляли Селидово 5 июня, семь раненых (t.me/selidyvskamva)
Автор: Наталия Гурковская

Поздним вечером, 5 июня, российские оккупанты обстреляли город Селидово Донецкой области. Семь человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина и Селидовскую ГВА.

Так, по данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, на утро 6 июня известно о семи пострадавших в Селидово.

"Примерно в 22:10 российские войска обстреляли двумя авиабомбами "УМПБ Д-30СН" г. Селидово", - рассказали в Селидовской ГВА.

Последствия обстрела Селидово 5 июня (t.me/selidyvskamva)

Первоначально сообщалось о шести пострадавших. Также повреждены 13 многоэтажных жилых домов и легковые автомобили.

Обстрелы Селидово

Российские войска постоянно обстреливают город Селидово, находящийся в в 20 км от Покровска. Например, 8 апреля, РФ нанесла удар по многоэтажке в Селидово Донецкой области. В результате атаки пострадали гражданские.

Кроме того, в ночь на 12 февраля российские захватчики обстреляли Селидово в Донецкой области. В результате атаки пострадали три человека, среди которых - двое детей.

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