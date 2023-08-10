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РФ пытается скрыть свои потери, оккупантов хоронят на захваченных территориях, - Маляр

Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные несут значительные потери на войне против Украины, тела оккупантов закапывают и сжигают прямо на захваченных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр.

"Сейчас везде на фронтах активные боевые действия. Гибнет очень много врагов. Сотни погибших ежедневно и на востоке, и на юге", - говорится в сообщении.

Маляр объяснила, что командование российских оккупационных войск пытается скрыть реальные потери личного состава и осуществляет захоронения на временно оккупированных территориях, не транспортируя останки в Россию.

Ситуация в Запорожской области

"Так, вблизи Мелитополя в Запорожской области на открытой местности почти непрерывно осуществляется кремация тел российских военнослужащих, которые доставляются оккупантами на грузовых автомобилях", - пишет Маляр.

Заместитель министра обороны Украины объяснила, что местные жители чувствуют характерный едкий дым уже длительное время.

Ситуация в Херсонской области

Также в морг Чаплинской районной больницы в Херсонской области оккупанты доставляют погибших с Херсонского направления. Их хоронят на двух локациях, одна из них имеет площадь до 100 га.

Потери оккупантов

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 10 августа, составили 580 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 252 200 военных.

Минобороны Украины сообщило, что за время полномасштабного вторжения России в Украину наши защитники уничтожили более 5 тысяч артиллерийских систем врага.

Также россияне теряют живую силу на линии Сватово-Кременная, только за первую неделю августа они вывезли оттуда в Белгород около 500 раненых солдат.

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