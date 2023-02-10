РФ пытается скрыть масштабные потери техники на войне, - ISW

Кремль продолжает принимать меры по постепенной подготовке оборонно-промышленной базы России к затяжной войне в Украине, скрывая масштабы потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Президент России Владимир Путин 9 февраля провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив и поручил агентству оказать поддержку субъектам федерации в развитии производства беспилотных авиационных комплексов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил танковый завод в Омской области 9 февраля и заявил, что России необходимо увеличить производство различных вооружений, в том числе современных танков, в ответ на западную военную помощь Украине.

Ранее Oryx сообщила, что российские войска потеряли 1012 танков в Украине, а еще 546 танков были захвачены украинскими войсками. Эти совокупные потери составляют примерно половину танков, которые российские войска направили в Украину в начале вторжения.

Полторы тысячи танков достаточно для оснащения более 15 танковых полков или бригад или около 150 батальонно-тактических групп.

По мнению аналитиков, российским военным необходимо быстро восполнить эти потери в танках, чтобы сохранить способность вести крупномасштабные механизированные маневренные боевые действия в преддверии вероятного увеличения темпов наступательных операций на востоке Украины. Медведев, вероятно, сформулировал свои призывы к увеличению производства как ответ на западную военную помощь, чтобы скрыть тот факт, что существенные потери военной техники вызывают необходимость увеличения производства.

"Усилия Кремля по постепенной подготовке оборонно-промышленной базы России к затяжной войне, избегая при этом более широкой мобилизации российской экономики, по-прежнему несовместимы с масштабами войны, которую российские военные ведут в Украине, и масштабами потерь российской военной техники", - отмечают эксперты.