РФ пытается убедить мир, что она медведь. Это представляет наибольшую угрозу, - Уитакер

"Россия ежедневно пытается убедить мир в том, что она медведь. Но, как прекрасно сказал Марк Рютте (генеральный секретарь НАТО - ред.), медведям не нужно убеждать, что они медведи. Они просто медведи", - сказал Уитакер.

По его словам, союзники слишком высоко оценивают Россию, хотя ее реальная сила значительно ниже.

Посол США подчеркнул, что россияне готовы жертвовать десятками, сотнями и даже миллионами своих граждан на поле боя, не получая при этом никакой стратегической выгоды.

"Мы готовимся не потому, что Россия - это огромная экономика с мощной армией. Ведь она даже не может занять 20% территории Украины за почти четыре года. Россия опасна тем, что она неосторожна, некомпетентна, и мы просто должны ожидать, что она сделает что-то глупое", - пояснил Уитакер.