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РФ накрила "Градами" та артилерією село в Миколаївській області: багато пошкоджень

Фото: РФ накрила "Градами" та артилерією село в Миколаївській області
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська реактивною системою залпового вогню "Град" та артилерією 122-го калібру обстріляли село Лимани Миколаївської області. Також вибухи були і в Широківській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

За інформацією командування, вчора, 6 червня через ворожі атаки було пошкоджено дитячий садок, будівлю адміністрації громади, а також знищено пожежну машину місцевої територіальної громади. Постраждалих немає.

Крім того, російським атаками вчора опівдні піддалася і Широківська громада, де ворог пошкодив півтора десятка панелей сонячної електростанції. Було поранено одну цивільну особу.

Нагадаємо, також стало відомо, що в результаті обстрілу з боку окупантів, що сталися днем раніше, в Миколаївській області поранення отримали 8 місцевих жителів.

Раніше повідомлялося, що окупанти завдали масованого удару по Миколаєву та області. Російські ракети влучили у військові та цивільні об'єкти інфраструктури.

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Миколаївська областьВійна Росії проти України