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В РФ надумали создать отдельный округ из оккупированных территорий во главе с Рогозиным

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Москва, Вторник 27 сентября 2022 10:30
В РФ надумали создать отдельный округ из оккупированных территорий во главе с Рогозиным Фото: бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Власти России рассматривают возможность создать новый федеральный округ - Крымский. В его состав войдут временно оккупированный Крымский полуостров, а также оккупированные части Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом рассказал собеседник в Совете Федерации РФ и близкий к правительству Крыма источник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Ведомости".

Возглавить новый округ может бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Решение по Рогозину будет принято в ближайшее время и оно с большой вероятностью будет положительным.

"Там большой фронт работ, так что это вполне возможно. Учитывая, что его до сих пор не назначили на федеральную должность, есть вероятность, что ему найдут работу там", - сообщил источник издания.

Напомним, что 23-27 сентября захватчики проводят "референдумы" на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Украина требует срочно созвать заседание Совбеза ООН по "референдумам", которые Россия пытается проводить на временно оккупированных территориях.

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