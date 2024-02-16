РФ, возможно, рассчитывает завоевать не только Авдеевку до выборов Путина, - ОСГВ "Таврия"

"Из того, что мы видим в нашей операционной зоне, россияне, возможно, рассчитывают получить не только Авдеевку. В частности, иногда суточное количество штурмовых действий на Марьинском и Новопавловском направлении преобладает статистику штурмов на Авдеевском направлении. Речь идет о небольших селах Новомихайловка и Победа", - отметил Лиховой.

Но, по его словам, и возле этих сел, и в районе Авдеевки врагу противостоят украинские защитники. Личный состав и командиры прилагают все усилия, чтобы россияне не захватили ни метра украинской земли.

Бои за Авдеевку

Напомним, российские оккупанты кинули все свои силы на штурмы Авдеевки. Ситуация в районе города очень сложная.

Враг, вероятно, хочет оккупировать населенный пункт до президентских выборов в РФ, которые пройдут весной.

В то же время украинские защитники продолжают держать оборону и наносят российским солдатам огромные потери.

Более детально о ситуации вокруг города - в материале РБК-Украина.