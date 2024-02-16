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РФ, возможно, рассчитывает завоевать не только Авдеевку до выборов Путина, - ОСГВ "Таврия"

Фото: РФ, возможно, рассчитывает завоевать не только Авдеевку до выборов Путина (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Российские оккупанты, вероятно, рассчитывают до президентских выборов в своей стране взять под контроль не только Авдеевку, но и еще несколько населенных пунктов.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

"Из того, что мы видим в нашей операционной зоне, россияне, возможно, рассчитывают получить не только Авдеевку. В частности, иногда суточное количество штурмовых действий на Марьинском и Новопавловском направлении преобладает статистику штурмов на Авдеевском направлении. Речь идет о небольших селах Новомихайловка и Победа", - отметил Лиховой. 

Но, по его словам, и возле этих сел, и в районе Авдеевки врагу противостоят украинские защитники. Личный состав и командиры прилагают все усилия, чтобы россияне не захватили ни метра украинской земли. 

Бои за Авдеевку

Напомним, российские оккупанты кинули все свои силы на штурмы Авдеевки. Ситуация в районе города очень сложная. 

Враг, вероятно, хочет оккупировать населенный пункт до президентских выборов в РФ, которые пройдут весной. 

В то же время украинские защитники продолжают держать оборону и наносят российским солдатам огромные потери. 

Более детально о ситуации вокруг города - в материале РБК-Украина.

 

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