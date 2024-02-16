ua en ru
Пт, 16 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ, возможно, рассчитывает завоевать не только Авдеевку до выборов Путина, - ОСГВ "Таврия"

Пятница 16 февраля 2024 15:33
UA EN RU
РФ, возможно, рассчитывает завоевать не только Авдеевку до выборов Путина, - ОСГВ "Таврия" Фото: РФ, возможно, рассчитывает завоевать не только Авдеевку до выборов Путина (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Российские оккупанты, вероятно, рассчитывают до президентских выборов в своей стране взять под контроль не только Авдеевку, но и еще несколько населенных пунктов.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

"Из того, что мы видим в нашей операционной зоне, россияне, возможно, рассчитывают получить не только Авдеевку. В частности, иногда суточное количество штурмовых действий на Марьинском и Новопавловском направлении преобладает статистику штурмов на Авдеевском направлении. Речь идет о небольших селах Новомихайловка и Победа", - отметил Лиховой.

Но, по его словам, и возле этих сел, и в районе Авдеевки врагу противостоят украинские защитники. Личный состав и командиры прилагают все усилия, чтобы россияне не захватили ни метра украинской земли.

Бои за Авдеевку

Напомним, российские оккупанты кинули все свои силы на штурмы Авдеевки. Ситуация в районе города очень сложная.

Враг, вероятно, хочет оккупировать населенный пункт до президентских выборов в РФ, которые пройдут весной.

В то же время украинские защитники продолжают держать оборону и наносят российским солдатам огромные потери.

Более детально о ситуации вокруг города - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Авдеевка Донецкая область Выборы в России Война России против Украины
NEWS
Навальный умер в исправительной колонии России
Навальный умер в исправительной колонии России
DAILY
Дэниел Сайзек: У Европы есть потенциал помочь Украине, но не вместо США
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Дэниел Сайзек: У Европы есть потенциал помочь Украине, но не вместо США