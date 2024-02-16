РФ, можливо, розраховує завоювати не лише Авдіївку до виборів Путіна, - ОСУВ "Таврія"

Російські окупанти, ймовірно, розраховують до президентських виборів у своїй країні взяти під контроль не лише Авдіївку, а ще кілька населених пунктів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"З того, що ми бачимо в нашій операційній зоні, росіяни, можливо, розраховують здобути не тільки Авдіївку. Зокрема, подекуди добова кількість штурмових дій на Мар'їнському та Новопавлівському напрямку переважає статистику штурмів на Авдіївському напрямку. Ідеться про невеличкі села Новомихайлівка і Побєда", - зазначив Лиховій.

Але, за його словами, і біля цих сіл, і в районі Авдіївки ворогові протистоять українські захисники. Особовий склад та командири докладають усіх зусиль, щоб росіяни не захопили ні метра української землі.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, російські окупанти кинули всі свої сили на штурми Авдіївки. Ситуація у районі міста дуже складна.

Ворог, ймовірно, хоче окупувати населений пункт до президентських виборів у РФ, які відбудуться навесні.

Водночас, українські захисники продовжують тримати оборону і завдають російським солдатам величезних втрат.

Більш детально про ситуацію навколо міста - у матеріалі РБК-Україна.