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Ракетная угроза. Украину накрыла воздушная тревога: что известно (отбои по областям)

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Киев, Вторник 29 ноября 2022 12:46
Ракетная угроза. Украину накрыла воздушная тревога: что известно (отбои по областям) Фото: в Украине есть угроза ракетных ударов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 29 ноября, звучала масштабная воздушная тревога. Во всех регионах была опасность воздуха.

Все что известно о ситуации в стране на этот момент - в материале РБК-Украина.

13:16. Информация о взлете вражеской авиации в Беларуси была фейковой.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:07.

Ракетная угроза. Украину накрыла воздушная тревога: что известно (отбои по областям)

12:59. Ким обратил внимание на интересную деталь.

"В прошлый раз россияне тоже маскировали удар под тренировочный полет. Посмотрим. Также интересная особенность: раньше вражеские летающие объекты кружили над оккупированной территорией, а сегодня аккуратно по границе Украины, даже на востоке", - заметил глава Николаевской ОВА.

Обновлено 12:55. Начались отбои в областях.

Ракетная угроза. Украину накрыла воздушная тревога: что известно (отбои по областям)

Отметим, что в Офисе президента призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

"Не игнорируйте тревогу", - написал глава ОП Андрей Ермак.

При этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким также сделал заявление по поводу воздушной опасности.

"Сообщают, что же пуски, но я не вижу этого. Есть активность вражеская в воздухе, это похоже на то, что она готовится к удару. Будем сообщать", - сказал Ким.

Ракетная угроза. Украину накрыла воздушная тревога: что известно (отбои по областям)

Россия готовится к новому удару

Напомним, ранее власти на разных уровнях предупреждали о тяжелой неделе.

Они допускали, что россияне действительно могут готовиться нанести очередной массированный удар по Украине, чтобы еще больше навредить энергосистеме.

Но в Воздушных силах успокаивают, силы ПВО к этому готовы и сделают все, чтобы защитить небо.

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