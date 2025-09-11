RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

"Узкое окно" для Европы: Швеция предупреждает об угрозе новой войны с Россией

Фото: министр обороны Швеции Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Европа имеет лишь узкое окно возможностей для подготовки к новой войне на своей уязвимой северной границе с Россией.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По его словам, закаленные в боях войска и оборонная промышленность, работающая в военном режиме, могут позволить Владимиру Путину реализовать ограниченное вторжение в Северо-Балтийский регион в течение двух-пяти лет.

По мнению министра, учитывая тот факт, что российский лидер демонстрирует готовность "идти на политические и военные риски", угроза существует для всей Европы, а не только для государств, граничащих с 1400-мильной линией границы НАТО с Россией.

"Россия набирается опыта на поле боя в Украине и вокруг нее, особенно в сфере радиоэлектронной борьбы, возможностей наносить удары на большие расстояния, а также использования дронов", - сказал Йонсон на полях Пражского оборонного саммита IISS.

Глава шведского Минобороны добавил, что Россия стремительно увеличивает производство вооружений и неоднократно демонстрировала готовность идти на существенные политические и военные риски.

"Поэтому чрезвычайно важно воспользоваться этим окном возможностей, пока Россия загрузла в Украине, чтобы усилить северный фланг НАТО", - отметил Йонсон.

Напомним, Швеция направила в Польшу дополнительную партию самолетов и систем ПВО после вчерашнего налета российских ударных дронов через Украину и Беларусь.

Стокгольм не исключает передачу Украине самолетов Gripen, но только после завершения войны с РФ.

Кроме того, Швеция готова принять участие в разработке гарантий безопасности для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияШвеция