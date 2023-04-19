Россия ведет разведку и может готовить диверсии в водах Северной Европы, - расследование

Россия ведет разведку в водах стран Северной Европы. Российские военные могут готовить диверсии на объектах энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DK.

Общественные вещатели Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии провели масштабное расследование о деятельности России в Балтийском и Северном морях. Аналитики исследовали информацию о радиотрафике и местонахождении российских кораблей вокруг стран Северной Европы.

Так, в водах вокруг Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции находится большое количество российских кораблей. По официальным сообщениям РФ, они изучают дно моря. Однако эксперты считают, что с помощью спецоборудования россияне ищут информацию об инфраструктуре этих стран.

Такие данные помогли бы РФ подготовить диверсии на ветровых электростанциях, газопроводах и кабелях связи. По мнению экспертов, Россия также может саботировать распределение электроэнергии Северо-Западной Европы.

Журнилисты-расследователи установили, что в водах Северной Европы плавают российские "корабли-призраки". Эти суда отключают свои радары (передатчики AIS) и не передают информацию о местонахождении. Одним из таких кораблей является "Адмирал Владимирский".

Известно, что судно обследовало периметр у семи ветровых электростанций у побережья Британии и Нидерландов. При приближении к станциям он значительно замедлялся. Журналисты подплыли к российскому кораблю на лодке. С палубы их "встретил" мужчина в балаклаве с оружием, похожим на военную винтовку.

Фото: российские корабли охранят вооруженные военные (dr.dk)

"Адмирал Владимирский" также заметили у побережья Шотландии, примерно в 30 морских милях к востоку от Лоссимута, где базируется флот морских патрульных самолетов Королевских ВВС.

Офицер разведки Дании в комментарии журналистам подтвердил, что Россия может готовить диверсии в случае конфликта с Западом. В разведке Норвегии подчеркнули, что этот проект важен для россиян, его контролируют из Москвы.