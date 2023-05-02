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Снаряжение для контрнаступления. Дания выделила самый большой пакет помощи Украине

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Вторник 02 мая 2023 16:51
Снаряжение для контрнаступления. Дания выделила самый большой пакет помощи Украине Фото: Флаг Дании (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 2 мая, Дания выделила самый большой пакет помощи для Вооруженных сил Украины. Страна предоставит оборудование, необходимое для контрнаступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Дании.

"Страна передаст транспортные средства, технику и боеприпасы для ПВО, которые укрепят возможности Украины вести наступление в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

В общей сложности на это будет выделено почти 250 млн долларов.

"Мы знаем, что россияне закрепились на оккупированных территориях Украины, вырыли траншеи и заминировали поля. Оборудование в пакете помощи поможет украинским танкам и бронетанковой пехоте на передовой", - сказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

Список помощи, которую передает Дания:

  • Бронированные ремонтно-эвакуационные и инженерные машины;
  • Машины для разминирования;
  • Средства, предназначенные для закупки ПВО;
  • 50 миллионов евро в поддержку НАТО нелетальной техникой для Украины;
  • Боеприпас для противотанкового гранатомета Carl Gustaf.

Напомним, что в марте Дания уже выделяла пакет помощи для Украины. Тогда в список вошли боеприпасы для стрелкового оружия и ракеты для ПВО.

Недавно правительство Дании запустило новую программу поддержки Украины на 2023 год, в рамках которой выделит один миллиард евро.

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