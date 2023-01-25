НКРЭКУ начала штрафовать облэнерго за отключение света по политическим мотивам, - Оржель

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не учитывает объективные факторы, когда налагает на облэнерго штрафы за несоблюдение графиков отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля.

"Регулятор, он же политический орган, который на сегодня налагает штрафы на эти компании. Есть объективные реалии, есть объективные факторы, что они действительно не могут предоставить электрическую энергию потребителю, если полностью разбить подстанцию 330 кВ, 35х10 кВ. То есть, моментально восстановить эти подстанции практически невозможно", - сказал он.

Оржель подчеркнул, что на восстановление поврежденных оккупантами энергетических объектов нужно время, и сейчас энергетики пытаются переподключить потребителей, чтобы давать им электроэнергию по графику.

Напомним, Государственная инспекция энергетического надзора Украины установила, что операторы систем распределения (облэнерго) прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым.

Кроме того, госорган определил, что из-за российских атак в Киевской, Одесской и Днепропетровской области аварийные отключения происходят почти так же часто, как и в регионах прифронтовых.