РФ может призвать много неподготовленных людей, но положительного эффекта не будет, - Ходжес

По его словам, сейчас у России есть значительные проблемы с кадрами. На это влияет сокращение населения, отсутствие мотивации воевать, недавние успехи ВСУ на фронте и последствия "ужасных условий, жесткой дедовщины и убогого руководства в армии".

При этом Ходжес отметил, что Россия может расширить "скрытую мобилизацию" и вербовку, поскольку ей не важно, сколько солдат убито или ранено.

"Они могут решить призвать много людей и отправить их в бой с минимальной подготовкой и плохой экипировкой. Но это не будет иметь положительного эффекта для Кремля в следующем году или около того", - подчеркнул генерал в отставке.