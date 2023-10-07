РФ может вернуться в состав Совета ООН по правам человека после тайного голосования, - Reuters
Россия на следующей неделе постарается переизбраться в Совет Организации Объединенных Наций по правам человека путем тайного голосования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Некоторые дипломаты в разговоре с изданием отметили, что у РФ есть шансы вернуться в состав Совета на фоне "усталости от войны в Украине".
"Думаю, что есть усталость от Украины. Кроме того, многие не хотят, чтобы в органах ООН доминировали голоса Запада, не говоря уже о властном отношении", - сказал один из высокопоставленных азиатских дипломатов.
Для этого РФ активно привлекает голоса африканских, азиатских и других незападных стран в Генассамблее ООН, состоящей из 193 членов, называя позицию США и их союзников "предвзятостью" и "лицемерием".
Критиры России отмечают, что подобное переизбрание подорвет доверие к Совету по правам человека, который является одним из наиболее эффективных органов ООН.
Россия хочет вернуться в Совет ООН по правам человека
Напомним, в конце сентября BBC сообщало, что Россия стремится снова присоединиться к Совету ООН по правам человека на предстоящих выборах . Ее исключили оттуда в прошлом году после начала войны против Украины.
Издание получило копию документа с изложением позиции, которое Россия распространяет среди членов ООН с просьбой о поддержке. В нем Россия обещает найти "адекватные решения вопросов прав человека" и стремится не допустить превращения Совета в "инструмент, служащий политической воле одной группы стран".
В Госдепе США заявили, что представительство России в Совете ООН по правам человека не согласовывается с его действиями в Украине.
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