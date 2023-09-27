В Госдепе США отреагировали на намерение России вернуться в Совет ООН по правам человека

В Госдепе США считают, что представительство России в Совете ООН по правам человека не согласовывается с ее действиями в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера во время брифинга.

"Я бы сказал, что мы достаточно четко определили нашу позицию относительно подхода России к правам человека. Госсекретарь четко заявил, что мы видели, как Россия совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине. Мы четко дали понять, что должна быть ответственность за те преступления, которые они совершили, и потому, конечно, я считаю, что представительство в органе, занимающемся правами человека, не согласуется с их действиями в Украине", - сказал Миллер.

Россия хочет вернуться в Совет ООН по правам человека

Напомним, вчера BBC сообщало, что Россия стремится снова присоединиться к Совету ООН по правам человека на предстоящих выборах. Ее исключили оттуда в прошлом году после начала войны против Украины.

Теперь российские дипломаты добиваются переизбрания своей страны в совет на новый трехлетний срок.

Издание получило копию документа с изложением позиции, которое Россия распространяет среди членов ООН с просьбой о поддержке. Голосование состоится в следующем месяце.

В документе, с которым ознакомилась BBC, Россия обещает найти "адекватные решения вопросов прав человека" и стремится не допустить превращения Совета в "инструмент, служащий политической воле одной группы стран".

Дипломаты заявили, что Россия "надеется восстановить некоторый международный авторитет" после того, как она была обвинена в нарушениях прав человека в Украине и внутри ее собственных границ.