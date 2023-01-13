Путин делает ставку на бедных россиян, готовых пойти на войну за деньги, - Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин в войне против Украины делает ставку на бедных россиян, готовых воевать или поддерживать действия главы Кремля за деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что бедные россияне в большинстве были и остаются ядром путинского электората. После начала широкомасштабного вторжения именно они стали главной лояльной силой российского диктатора.

По словам экспертов, самые бедные россияне используют войну как способ обогащения, скорейшее спасение от трудностей и долгов. Этому также способствует российская пропаганда, распространяющая рекламу армии в соцсетях и на рекрутинговых порталах.

Чтобы поддерживать такую лояльность бедных, Путин также значительно увеличивает социальные выплаты. Глава Кремля приказал выплатить семьям погибших в Украине солдат по 5 млн рублей, а раненым - 3 млн рублей.

Так, во второй половине прошлого года Россия потратила более 1 трлн рублей (15 млрд долларов) на помощь семьям с детьми и еще около 400 млрд рублей на пенсии. Уже в этом году эти суммы хотят удвоить. Эксперты считают, что такое решение российского правительства и значительное уменьшение дохода могут сделать бюджет РФ еще более хрупким.

По данным аналитиков, в целом люди в России беднеют, но их становится меньше. В то же время средний класс составляет менее 10% и все чаще уезжает из РФ.