Беларусь переместила несколько "Искандеров" в Минской области, - "Гаюн"

В Беларуси была замечена колонна оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М". По территории Минской области двигались три самоходные пусковые установки и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Белорусский Гаюн".

Как пишет канал, в составе колонны двигались:

три самоходные пусковые установки;

три транспортно-заряжательные установки;

одна командно-штабная машина.

Отмечается, что колонна выехала на трассу М5 со стороны агрогородка Пуховичи и двигалась в направлении Осиповичей Минской области. Министерство обороны Беларуси, со своей стороны, не сообщало о проведении учений с 465-й ракетной бригадой.

Фото: Беларусь переместила несколько "Искандеров" в Минской области (Getty Images)

Объясняется, что на вооружении 465-й ракетной бригады, которая дислоцируется в Осиповичах, находятся ОТРК "Искандер-М", а также ракетные комплексы "Точка-У".

Ядерное оружие в Беларуси

В мае 2023 года министры обороны России и Белоруссии договорились о расположении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. При этом Александр Лукашенко тогда заявлял, что тактическое ядерное оружие Москвы якобы "никогда не будет использовано".

Уже в декабре прошлого года Лукашенко заявил, что все российское ядерное оружие, которое планировали поставить, уже якобы находится в стране. Как писало WSJ, Россия размещает ядерное оружие в Беларуси у границ стран НАТО.