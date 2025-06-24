РФ может напасть на НАТО в течение пяти лет, - Зеленский

"Мы считаем, что, начиная с 2030 года, Путин может иметь значительно большие возможности. Сегодня Украина его держит, он не имеет времени муштровать армию", - отметил президент Украины.

По его словам, для нападения на НАТО Путину нужна пауза, ему нужно снятие санкций, а также вышколенная армия.

Президент Украины также подчеркнул, что планы стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП до 2035 года являются очень медленными.

"10 лет - это очень долго. У него (Путина - ред.) к тому времени будет готова новая армия", - добавил Зеленский.

Но когда президента Украины спросили, может ли Россия напасть на НАТО в течение нескольких месяцев, Зеленский сказал, что не верит, в то, что Путин на такое готов.