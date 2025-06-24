РФ може напасти на НАТО протягом п'яти років, - Зеленський

"Ми вважаємо, що, починаючи з 2030 року, Путін може мати значно більші можливості. Сьогодні Україна його тримає, він не має часу муштрувати армію", - зазначив президент України.

За його словами, для нападу на НАТО Путіну потрібна пауза, йому потрібно зняття санкцій, а також вишколена армія.

Президент України також підкреслив, що плани країн-членів НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року є дуже повільними.

"10 років – це дуже довго. У нього (Путіна – ред.) на той час буде готова нова армія", - додав Зеленський.

Але коли президента України запитали, чи може Росія напасти на НАТО протягом кількох місяців, Зеленський сказав, що не вірить, у те, що Путін на таке готовий.