РФ може напасти на НАТО протягом п'яти років, - Зеленський

Російська армія може напасти на країну-члена НАТО протягом найближчих п'яти років, щоб перевірити альянс на міцність.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Ми вважаємо, що, починаючи з 2030 року, Путін може мати значно більші можливості. Сьогодні Україна його тримає, він не має часу муштрувати армію", - зазначив президент України.
За його словами, для нападу на НАТО Путіну потрібна пауза, йому потрібно зняття санкцій, а також вишколена армія.
Президент України також підкреслив, що плани країн-членів НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року є дуже повільними.
"10 років – це дуже довго. У нього (Путіна – ред.) на той час буде готова нова армія", - додав Зеленський.
Але коли президента України запитали, чи може Росія напасти на НАТО протягом кількох місяців, Зеленський сказав, що не вірить, у те, що Путін на таке готовий.
Нагадаємо, після російського повномасштабного вторгнення в Україну у Європі почали побоюватися агресії РФ та активно готуватися до неї. Зокрема, переозброювати свої армії, розробляти плани відбиття можливого нападу.
Нещодавно стало відомо, що німецька армія розробила стратегічний документ, в якому визначила Росію "екзистенційною загрозою" для Німеччини та Європи загалом.
А до цього у німецькому Бундесвері попереджали, що Росія готується до війни з НАТО. І може бути готовою до неї вже до кінця цього десятиліття, йшлося у доповіді армії, яку отримали німецькі медіа.
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