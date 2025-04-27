РФ может готовить новую тактику в наступательные операции в Украине летом и осенью, - ISW

По мнению американских аналитиков, так РФ, вероятно, попытается "компенсировать опытность" украинских операторов БПЛА.

В отчете отметили, что 26 апреля Министерство обороны РФ опубликовало кадры, на которых демонстрируется отработка тактики наступления и обороны на мотоциклах в группах по 2-3 человека на полигоне. Вероятно, на записи - элементы 299-го (десантного) полка ВДВ (98-й дивизии ВДВ РФ).

На кадрах видно, что военные РФ могут разрабатывать тактическую доктрину для систематического наступательного использования мотоциклов. Кроме того, добавляют в ISW, они, вероятно, готовятся "выдавать увеличенное количество мотоциклов российскому персоналу в Украине".

Как рассказал представитель Харьковской группировки войск ВСУ подполковник Павел Шамшин, украинская разведка отметила, что российские захватчики обучают своих солдат тактике ведения боя на мотоциклах, что свидетельствует о том, что войска РФ, вероятно, все чаще будут использовать мотоциклы в наступательных операциях в Украине летом и осенью 2025 года.

Также Шамшин отметил, что мотоциклы позволяют российским оккупантам повысить скорость и маневренность, что важно для избежания ударов украинских беспилотников. Однако, добавил он, громкий шум мотоцикла не дает водителю услышать приближение БПЛА украинских защитников.

В ISW отметили, что они наблюдают "рост тенденции российских подразделений, которые проводят механизированные и комбинированные моторизованные штурмы и перевозят пехоту с мотоциклами и гражданской техникой по всей линии фронта".

В Институте добавляют, что командование РФ "продолжает адаптировать свою тактику, чтобы компенсировать удары украинских беспилотников и, вероятно, смягчить ограничения российских военных в технике из-за больших потерь бронетехники летом и в начале осени 2024 года".

В частности, говорится в публикации ISW, недавно войска РФ продвинулись во время моторизованного штурма вблизи Багатира, который полностью состоял из мотоциклов и гражданской техники.