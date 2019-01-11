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У РФ можуть дозволити збивати пасажирські літаки-порушники

Новини » Політика    11.01.2019 - 11:09
У РФ можуть дозволити збивати пасажирські літаки-порушники
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Міноборони РФ підготувало проект постанови, яка повинна дозволити збивати пасажирські літаки, які порушили кордон

В уряді Росії підготували проект документа, щоб усунути правову колізію, пов'язану з діями військових щодо пасажирських літаків, які створюють загрозу для наземних об'єктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За законом РФ "Про протидію тероризму" військові можуть збивати в повітряному просторі Росії захоплені терористами пасажирські літаки, які не підкоряються вимогам влади. В той же час постанова уряду від 1994 року забороняє збивати літаки, відомо, що на борту є пасажири.

Повідомляється, що новий документ дозволяє відкривати вогонь по літаку-порушнику.

Вказується, що головна умова для прийняття рішення - це загроза екологічної катастрофи, масової загибелі людей або знищення стратегічних об'єктів при навмисному аварії повітряного судна. При цьому наголошується, що документ проходить міжвідомчі узгодження.

Зараз в РФ сили ВКЗ наводяться в підвищеній бойовій готовності, якщо неопізнаний літак наблизився до межі на відстань менше 50 км. Причому для деяких регіонів встановлена дистанція 100 км, а для морського кордону - 150 км. Спочатку військові спробують зв'язатися з порушником, попередити його і вивести за межі повітряного простору країни або посадити на аеродром.

Однак якщо літак не реагує на кілька попереджень - військові зіб'ють його. При цьому можуть застосовуватися ракети і артилерія. Пасажирський або транспортний літак повинен бути збитий, якщо є реальна загроза масової загибелі людей, екологічної катастрофи або нападу на стратегічні об'єкти. Якщо кордон порушує російське повітряне судно, захоплене терористами або викрадене, його буде примушувати до посадки. При наявності відомостей про відсутність на борту заручників, за нього застосовується на поразку зброя і бойова техніка чергових сил.

Нагадаємо, у Німеччині запущена процедура депортації причетного до скоєння терактів 11 вересня у Сполучених Штатах Америки, в результаті яких загинули 2977 осіб.

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