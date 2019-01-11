В РФ могут разрешить сбивать пассажирские самолеты-нарушители

Минобороны РФ подготовило проект постановления, которое должно разрешить сбивать пассажирские самолеты, которые нарушили границу
В правительстве России подготовили проект документа, чтобы устранить правовую коллизию, связанную с действиями военных в отношении пассажирских самолетов, которые создают угрозу для наземных объектов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
По закону РФ "О противодействии терроризму" военные могут сбивать в воздушном пространстве России захваченные террористами пассажирские самолеты, которые не подчиняются требованиям властей. В то же время постановление правительства от 1994 года запрещает сбивать самолеты, известно, что на их борту есть пассажиры.
Сообщается, что новый документ разрешает открывать огонь по самолету-нарушителю.
Указывается, что главное условие для принятия решения - это угроза экологической катастрофы, массовой гибели людей или уничтожения стратегических объектов при преднамеренном крушении воздушного судна.
При этом отмечается, что документ проходит межведомственные согласования.
Сейчас в РФ силы ВКС приводятся в повышенную боевую готовность, если неопознанный самолет приблизился к границе на расстояние менее 50 км. Причем для некоторых регионов установлена дистанция в 100 км, а для морской границы - 150 км. Сначала военные попробуют связаться с нарушителем, предупредить его и вывести за пределы воздушного пространства страны или посадить на аэродром.
Однако если самолет не реагирует на несколько предупреждений - военные собьют его. При этом могут применяться ракеты и артиллерия. Пассажирский или транспортный самолет должен быть сбит, если есть реальная угроза массовой гибели людей, экологической катастрофы или нападения на стратегические объекты. Если границу нарушает российское воздушное судно, захваченное террористами или угнанное, его будет принуждать к посадке. При наличии сведений об отсутствии на борту заложников, по нему применяется на поражение оружие и боевая техника дежурных сил.
Напомним, в Германии запущена процедура депортации причастного к совершению терактов 11 сентября в Соединенных Штатах Америки, в результате которых погибли 2977 человек.