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Минобороны РФ подготовило проект постановления, которое должно разрешить сбивать пассажирские самолеты, которые нарушили границу

В правительстве России подготовили проект документа, чтобы устранить правовую коллизию, связанную с действиями военных в отношении пассажирских самолетов, которые создают угрозу для наземных объектов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По закону РФ "О противодействии терроризму" военные могут сбивать в воздушном пространстве России захваченные террористами пассажирские самолеты, которые не подчиняются требованиям властей. В то же время постановление правительства от 1994 года запрещает сбивать самолеты, известно, что на их борту есть пассажиры.

​Сообщается, что новый документ разрешает открывать огонь по самолету-нарушителю.

Указывается, что главное условие для принятия решения - это угроза экологической катастрофы, массовой гибели людей или уничтожения стратегических объектов при преднамеренном крушении воздушного судна.

При этом отмечается, что документ проходит межведомственные согласования.

​Сейчас в РФ силы ВКС приводятся в повышенную боевую готовность, если неопознанный самолет приблизился к границе на расстояние менее 50 км. Причем для некоторых регионов установлена дистанция в 100 км, а для морской границы - 150 км. Сначала военные попробуют связаться с нарушителем, предупредить его и вывести за пределы воздушного пространства страны или посадить на аэродром.

​Однако если самолет не реагирует на несколько предупреждений - военные собьют его. При этом могут применяться ракеты и артиллерия. Пассажирский или транспортный самолет должен быть сбит, если есть реальная угроза массовой гибели людей, экологической катастрофы или нападения н​а стратегические объекты. Если границу нарушает российское воздушное судно, захваченное террористами или угнанное, его будет принуждать к посадке. При наличии сведений об отсутствии на борту заложников, по нему применяется на поражение оружие и боевая техника дежурных сил.

Напомним, в Германии запущена процедура депортации причастного к совершению терактов 11 сентября в Соединенных Штатах Америки, в результате которых погибли 2977 человек.