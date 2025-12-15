РФ могла обманом завербовать граждан Ботсваны для войны против Украины

Как отметили в ведомстве, о возможной вербовке своих граждан сообщило Министерство иностранных дел Ботсваны.

"Вызывает обеспокоенность, что молодые граждане Ботсваны могли подвергнуться манипуляциям и лживым обещаниям с целью их втягивания в иностранную войну", - добавили в МИД.

Россияне с самого начала полномасштабной войны совершают вербовку иностранцев, в том числе из стран Африки. Их вводят в заблуждение различными предложениями под видом обучения, трудоустройства или других якобы краткосрочных возможностей.

В украинском министерстве обратили внимание, что в процессе вербовки участвуют российские государственные институции. Это организованная и системная политика, которая является грубым нарушением Устава ООН, норм международного гуманитарного права и фундаментальных стандартов прав человека.

В МИД поприветствовали, что власти Ботсваны предостерегли от сомнительных вербовочных схем и проведут проверку вышеупомянутой информации.