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РФ модифицировала ракету Х-101. Британская разведка рассказала, что придумали оккупанты

Фото: РФ модифицировала крылатую ракету Х-101, которую выпускают с Ту-95 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия модернизировала крылатые ракеты Х-101. Вероятно, оккупанты уменьшили радиус их действия, но оснастили ракеты второй боеголовкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter (X).

Как говорится в сводке, командование авиации дальнего действия военно-космических сил России повысило летальность своей главной крылатой ракеты воздушного базирования Х-101 (в НАТО ее называют AS-23 KODIAK). Вероятно, ракету оснастили второй боеголовкой.

Российское командование авиации дальнего действия в течение войны против Украины пыталось изменить свои системы и тактику действий. Поскольку противовоздушная оборона Украины перехватывает большое количество ракет, россияне хотели повысить эффективность и использовать более старые ракеты, потому что запасы новых исчерпались.

"Эта последняя модификация, вероятно, снизила радиус действия Х-101 наполовину", - отмечают разведчики.

В Британии считают, что россиянам не нужна полная дальность этих ракет, чтобы атаковать Украину. А вот установление второй боевой части предназначено для повышения осколочного действия на цель.

"Вполне возможно, что это сделает систему более эффективной для поражения незащищенных целей", - говорится в сводке.

 

 

Что этому предшествовало

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия удвоила боевую часть крылатой ракеты Х-101. По мнению экспертов, обстрелы Украины станут более опасными.

Ракеты Х-101 россияне запускают из самолетов стратегической авиации (например, бомбардировщиков Ту-95МС). Этой ночью оккупанты выпустили по Украине 45 ракет типа Х-101/Х-555 из самолетов Ту-95 ТС (районы пусков - Саратовская область и Каспийское море).

Что известно о самолетах Ту-95 и чем они опасны - читайте в материале РБК-Украина.

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