РФ модифицировала ракету Х-101. Британская разведка рассказала, что придумали оккупанты

Как говорится в сводке, командование авиации дальнего действия военно-космических сил России повысило летальность своей главной крылатой ракеты воздушного базирования Х-101 (в НАТО ее называют AS-23 KODIAK). Вероятно, ракету оснастили второй боеголовкой.

Российское командование авиации дальнего действия в течение войны против Украины пыталось изменить свои системы и тактику действий. Поскольку противовоздушная оборона Украины перехватывает большое количество ракет, россияне хотели повысить эффективность и использовать более старые ракеты, потому что запасы новых исчерпались.

"Эта последняя модификация, вероятно, снизила радиус действия Х-101 наполовину", - отмечают разведчики.

В Британии считают, что россиянам не нужна полная дальность этих ракет, чтобы атаковать Украину. А вот установление второй боевой части предназначено для повышения осколочного действия на цель.

"Вполне возможно, что это сделает систему более эффективной для поражения незащищенных целей", - говорится в сводке.