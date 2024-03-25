РФ модернизировала "Циркон", он оказался гиперзвуковым и лучше "Кинжала"

Ракета "Циркон", которой Российская Федерация ударила по Киеву утром 25 марта, была модернизирована. Россия смогла сделать ракету гиперзвуковой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Как пишет издание, на этот раз эксперты смогли собрать больше обломков российской ракеты. Это позволило провести более детальную экспертизу и выяснить, насколько россиянам удалось модернизировать "Циркон".

Россия таки смогла разработать гиперзвуковой реактивный двигатель и установить его на "Циркон". Из этого следует, что в отличие от Х-47 "Кинжал" ракета "Циркон" все же является гиперзвуковой и может поддерживать постоянную гиперзвуковую скорость.

Как выглядит схема пуска "Циркона"

После выхода ракеты из шахты в ней начинает работать разгонная степень. Именно он обеспечивает вывод "Циркона" на значительную высоту и его разгон до скорости, на которых может начать работать гиперзвуковой реактивный двигатель.

За счет этого "Циркон" во время полета на высоте в несколько десятков километров достигает на маршевом участке полета постоянной скорости до 5,5 Маха. Стоит заметить, что в тот момент полет осуществляется в разреженной атмосфере – это позволяет снизить тепловую нагрузку через трение о воздух.

Стоит заметить, что скорость в 5,5 Маха не максимальна для "Циркона". Так, в районе целые ракета начинает пикировать и кратковременно разгоняется до 7,5 Маха. Тогда корпус ракеты нагревается до максимальных температур, которые могут выдержать специальное теплоизоляционное покрытие. А уже ближе к земле скорость "Циркона" не гиперзвуковая, хотя и сверхвысокая - 4,5 Маха.

Из этого следует, что по-прежнему считалось – "Циркон" нет гиперзвуковой скорости на конечном участке. Однако использование гиперзвукового прямоточного двигателя отличает его от Х-47 "Кинжал".

Восхваление Путина о "Цирконе"

Ранее российский диктатор заявлял, что у "Циркона" скорость до 9 Махов. Однако в действительности это не так.

Также отличается и дальность полота о которой заявляли в России – 1000 км. Данные свидетельствуют, что при запуске из Крыма ракета может лететь на расстояние в 700 км.

Несмотря на все определенные детали, стоит заметить, что скорость в 4,5 Маха все же значительна. Например, ракета Х-22, которой РФ часто бьет по Украине, на терминальном участке имеет скорость до 2-2,4 Маха.

Именно это делает "Циркон" очень тяжелым для перехвата, однако последние события свидетельствуют о том, что современные зенитные ракетные комплексы с возможностями противоракетной обороны способны на это.

Пока остается неизвестной какая именно система наведения "Циркона". Ранее считалось, что ракета имеет активную радиолокационную головку самонаведения. Об этом заявляли в российском Минобороны.

Атаки "Цирконом" по Украине

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Россия во время ракетной атаки утром 7 февраля могла использовать противокорабельную гиперзвуковую ракету СМ22 "Циркон".

Тогда ракетная атака была нацелена в основном на Киев, хотя под обстрелы попали и Николаев и Львовская область.

Также следует отметить, что Путин фактически подтвердил удары противокорабельным "Цирконом", говоря о российско-украинской войне в конце прошлого месяца в своем выступлении.

Сегодня, 25 марта, Россия повторно атаковала Украину данным ракетам. В ходе этой атаки эксперты смогли собрать большее количество обломков и исследовать ракету.

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