Ищут "нацистскую" символику. В оккупированном Мариуполе массово проверяют телефоны у школьников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет .

Сообщается, что оккупанты и коллаборанты активно ищут жителей, которые поддерживают Украину. Проверки уже распространились и на детей. Так, в их телефонах проверяют подписки на проукраинские группы и ищут "нацистскую" символику.

"Дети в ужасном состоянии после вчерашней проверки (в школе - ред.), не понятно, что у них искали и за что запугивали. Составляли какие-то списки. Ребенок боится после этого посещать школу", - пишут мариупольцы.

Горсовет подчеркивает, что россияне видят в каждом мариупольке врага и знают, что люди ждут деоккупации.

Как сообщалось ранее, оккупанты могут полностью отключить интернет в Мариуполе.

К тому же, сегодня в Мариуполе прогремело пять мощных взрывов в районе порта, куда россияне завезли технику и ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.