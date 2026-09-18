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"Шахеды", "Бандероли" и "Герберы": чем РФ атаковала Украину ночью

08:33 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Анастасия Никончук
"Шахеды", "Бандероли" и "Герберы": чем РФ атаковала Украину ночью Фото: ВСУ (Генштаб)
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Россия в ночь на 18 сентября атаковала Украину 93 ударными беспилотниками разных типов. Силы обороны сбили или подавили 72 вражеские цели, однако зафиксированы попадания на 13 локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушных сил ВСУ.

Ночная атака

Вражеская атака началась вечером 17 сентября и продолжилась ночью. Всего противник применил 93 ударных БпЛА, среди которых были "Шахеды", в том числе 46 реактивных, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия". Также Россия запустила "Бандероль" и "Дань-Т".

Беспилотники направлялись с нескольких территорий, в частности из Орловской и Ростовской областей РФ, временно оккупированной части Донецкой области, района Гвардейского во временно оккупированном Крыму и акватории Азовского моря.

Что удалось сбить

Отражением воздушной атаки занимались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 69 вражеских БпЛА различных типов. Кроме того, были поражены три "Бандероль"/"Дань-Т". Таким образом, общее количество сбитых и подавленных целей достигло 72.

Последствия атаки

Попадания средств воздушного нападения зафиксировали на 13 локациях. Еще на трех местах обнаружили падение сбитых целей и их обломков.

При этом часть вражеских средств поражения не достигла запланированных целей. Информация о них уточняется.

На момент публикации атака продолжалась: в воздушном пространстве Украины оставались вражеские беспилотники. Силы обороны призвали граждан соблюдать правила безопасности.

Напоминаем, что ранее сообщалось, что в результате ночной атаки российских войск на Конотоп Сумской области были повреждены объекты социальной и критической инфраструктуры. В городе пострадали детский сад, школа №11, медицинские учреждения, транспортная инфраструктура и железная дорога, а также многие частные дома. После обстрелов в Конотопе возникли перебои с газом и электроснабжением.

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