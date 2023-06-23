РФ массированно обстреляла Запорожскую область: в одном из сел попала в остановку, 3 раненых

"Уходя с транспортной остановки на дачные участки получили ранения женщины 54 и 72 лет и 66-летний мужчина", - рассказал он.

Кроме того:

В Воздвиженке российскими снарядами разрушены три домовладения. Ранение средней тяжести получил 40-летний мужчина;

В центре Малой Токмачки во время артудара погиб 35-летний местный житель;

По Орехову в очередной раз ударили управляемыми авиабомбами;

А по Преображенке запрещенными кассетными снарядами. Повреждены частные дома и многоэтажки. Информации о пострадавших пока нет.

Обстрелы Украины

Помимо регулярных массированных атак, которые РФ каждый день устраивает по территории Украины, оккупанты постоянно устраивают атаки на отдельные населенные пункты.

Только за сегодня российские войска обстреляли транспортное предприятие в Херсоне. Известно, что враг прицельно бил по работникам предприятия, в результате двое человек погибли, 4 получили ранения. Кроме того, на утро 23 июня стало известно, что российские военные сбросили авиабомбу ФАБ-500 на Нью-Йорк Донецкой области.