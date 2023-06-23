РФ массированно обстреляла Запорожскую область: в одном из сел попала в остановку, 3 раненых

Российские оккупанты массированно обстреляли Запорожскую область, применив авиабомбы и запрещенные кассетные снаряды. В частности, в селе Приморское есть попадание в остановку транспорта, ранены 3 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.
"Уходя с транспортной остановки на дачные участки получили ранения женщины 54 и 72 лет и 66-летний мужчина", - рассказал он.
Кроме того:
Помимо регулярных массированных атак, которые РФ каждый день устраивает по территории Украины, оккупанты постоянно устраивают атаки на отдельные населенные пункты.
Только за сегодня российские войска обстреляли транспортное предприятие в Херсоне. Известно, что враг прицельно бил по работникам предприятия, в результате двое человек погибли, 4 получили ранения. Кроме того, на утро 23 июня стало известно, что российские военные сбросили авиабомбу ФАБ-500 на Нью-Йорк Донецкой области.
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