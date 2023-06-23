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РФ атаковала транспортное предприятие в Херсоне: били по работникам, есть жертвы и раненые

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Херсон, Пятница 23 июня 2023 12:08
РФ атаковала транспортное предприятие в Херсоне: били по работникам, есть жертвы и раненые Фото: в Херсоне оккупанты обстреляли транспортное предприятие 23 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Херсоне российские войска прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию. Два человека погибли, четыре ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Били по гражданским работникам, обеспечивающим жизнедеятельность города", - рассказал он.

По словам Прокудина, 55-летний мужчина погиб на месте. Еще пятеро его коллег - ранены, их госпитализировали. Врачи оказывают им помощь.

Почти сразу глава региона сообщил, что, к сожалению, стало известно о смерти 43-летнего работника.

"Врачи пытались спасти его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми. Мужчина скончался в медучреждении", - констатировал он.

Обстрелы Херсона

В последние дни российские оккупанты с еще большим остервенением обстреливают Херсон, который был освобожден от оккупации в ноябре 2022 года. Например, 22 июня днем российские войска атаковали жилой дом в областном центре. Ранения получили двое гражданских и двое волонтеров.

Ранее, 19 июня РФ обстреляла автомобильное предприятие в Херсоне, сгорели 10 маршрутных автобусов. А на следующий день - снова била по жилым кварталам, под обстрелом оказалась машина "скорой", врачи не пострадали, но погиб местный житель.

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