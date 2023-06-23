РФ масовано обстріляла Запорізьку область: в одному із сіл потрапила у зупинку, 3 поранених

Російські окупанти масовано обстріляли Запорізьку область, застосувавши авіабомби та заборонені касетні снаряди. Зокрема, в селі Приморське є влучання в зупинку транспорту, поранені три людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.
"Йдучи з транспортної зупинки на дачні ділянки отримали поранення жінки 54 та 72 років та 66-річний чоловік", - розповів він.
Крім того:
Окрім регулярних масованих атак, які РФ щодня влаштовує по території України, окупанти постійно влаштовують атаки на окремі населені пункти.
Тільки за сьогодні російські війська обстріляли транспортне підприємство у Херсоні. Відомо, що ворог прицільно бив по працівниках підприємства, в результаті двоє людей загинули, 4 отримали поранення. Крім того, 23 червня стало відомо, що російські військові скинули авіабомбу ФАБ-500 на Нью-Йорк Донецької області.
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