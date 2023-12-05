В Винницкой области раздался взрыв
В Винницкой области раздался звук взрыва сегодня ночью, 5 декабря. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Воздушные силы ВСУ ранее сообщали о двух группах ударных беспилотников в Винницкой области. В ведомстве отметили, что 1 группа на северной части региона двигалась по курсу на запад.
2 группа ударных БПЛА вошла в Винницкую область из западной части Черкасской области, курс также на запад.
"По состоянию на 01:35, угроза ударных БпЛА остается для Винницкой и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении Воздушных Сил.
Официальную информацию о причинах или последствиях взрыва пока не сообщали.
Ночная атака по Украине 4 декабря
Российские войска вчера запустили по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед". Воздушная тревога была объявлена в ряде южных, центральных и западных областей.
По сообщениям Воздушных сил, вражеские дроны долетели до Львовской и Ивано-Франковской областей.
В Хмельницкой области сообщали о работе ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений построек.
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