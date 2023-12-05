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В Винницкой области раздался взрыв

Винницкая область, Вторник 05 декабря 2023 01:48
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В Винницкой области раздался взрыв Фото: в Винницкой области раздался взрыв ночью 5 декабря (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Винницкой области раздался звук взрыва сегодня ночью, 5 декабря. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Воздушные силы ВСУ ранее сообщали о двух группах ударных беспилотников в Винницкой области. В ведомстве отметили, что 1 группа на северной части региона двигалась по курсу на запад.

2 группа ударных БПЛА вошла в Винницкую область из западной части Черкасской области, курс также на запад.

"По состоянию на 01:35, угроза ударных БпЛА остается для Винницкой и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении Воздушных Сил.

Официальную информацию о причинах или последствиях взрыва пока не сообщали.

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Российские войска вчера запустили по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед". Воздушная тревога была объявлена в ряде южных, центральных и западных областей.

По сообщениям Воздушных сил, вражеские дроны долетели до Львовской и Ивано-Франковской областей.

В Хмельницкой области сообщали о работе ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений построек.

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Винницкая область Война России против Украины Взрыв
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