Российские оккупанты вечером во вторник, 24 ноября, ударили по Одесской области. В результате атаки два человека погибли, среди раненых - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Одесской ОВА Олега Кипера.

"Враг не прекращает террор мирного населения Одесщины. В результате очередных обстрелов погибли два человека: 41-летний мужчина и 17-летний парень. Еще три человека получили ранения, в том числе 12-летний ребенок", - рассказал он.

По словам Кипера, враг повредил гражданскую инфраструктуру, частный дом, производственное здание и легковые автомобили.

"На местах попаданий работают все соответствующие службы. Правоохранители документируют очередные военные преступления России против гражданского населения", - отметил начальник ОВА.

Напомним, в Одесской области российские атаки стали причиной роста локальных аварий в электросетях. В частности, их количество выросло в 15 раз.