У РФ нет сил и ресурсов для наступления в Запорожской области, - разведка Канады

Российские оккупанты не имеют человеческих и материальных ресурсов для эффективного наступления в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ВС Канады.
Отмечается, что россияне плохо обеспечены и неправильно обучены. Они не смогут вести успешное наступление вдоль Запорожского фронта в течение нескольких месяцев.
Разведка сообщает, что РФ тратит большое количество ресурсов на попытки захвата дополнительных территорий на Донбассе. Вооруженные силы Украины нанесли оккупантам очень большие потери, а РФ получила незначительные территориальные достижения.
"Российские силы в оккупированных регионах Запорожской области уже несколько месяцев строят статические оборонительные сооружения", - добавили в разведке.
Это указывает на существенную обеспокоенность будущим украинским наступлением для деоккупации Запорожской области.
Напомним, что за минувшие сутки, 19 января, россияне совершили 224 обстрела Запорожской области.
Российские оккупанты пытались атаковать позиции Сил обороны в Запорожской области. Однако их наступление оказалось неудачным, в результате чего в армии РФ уменьшилось на 30 захватчиков и три танка.
Российские оккупанты обстреляли Запорожскую область зажигательными снарядами, а взрывы неподалеку от Запорожья, которые были слышны во время тревоги, это взрыв от падения ракеты С-300 в одной из общин, расположенных неподалеку от города.
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