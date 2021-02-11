РФ про кораблі США в Чорному морі: радимо зайнятися справами в своїх територіальних водах

У посольстві Росії в США закликали американських військових припинити "брязкати зброєю" в Чорному морі. За словами росіян, США шукають "ворога в Чорному морі".
За словами російських дипломатів, мир і безпека в Чорному морі не потребують іноземне втручання.
"Ми закликаємо американських військових припинити безрозсудне брязкання зброєю і займатися своєю справою в територіальних водах Сполучених Штатах", - йдеться в заяві.
Також у РФ вважають, що США шукає приводи для збільшення своєї присутності в Чорноморському регіоні.
Нагадаємо, американський есмінець USS Porter увійшов у Чорне море ввечері 28 січня. Він приєднався до есмінцю USS Donald Cook і заправнику USNS Laramie.
Незабаром генсек Північноатлантичного альянсу Столтенберг пояснив посилення присутності НАТО в Чорному морі.
РБК-Україна писало, що USS Porter і USS Donald Cook 10 лютого покинули Чорне море.