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РФ про кораблі США в Чорному морі: радимо зайнятися справами в своїх територіальних водах

Автор: Инна Собора

У посольстві Росії в США закликали американських військових припинити "брязкати зброєю" в Чорному морі. За словами росіян, США шукають "ворога в Чорному морі".

Про це йдеться в Twitter посольства РФ в США.

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За словами російських дипломатів, мир і безпека в Чорному морі не потребують іноземне втручання.

"Ми закликаємо американських військових припинити безрозсудне брязкання зброєю і займатися своєю справою в територіальних водах Сполучених Штатах", - йдеться в заяві.

Також у РФ вважають, що США шукає приводи для збільшення своєї присутності в Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, американський есмінець USS Porter увійшов у Чорне море ввечері 28 січня. Він приєднався до есмінцю USS Donald Cook і заправнику USNS Laramie.

Незабаром генсек Північноатлантичного альянсу Столтенберг пояснив посилення присутності НАТО в Чорному морі.

РБК-Україна писало, що USS Porter і USS Donald Cook 10 лютого покинули Чорне море.

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