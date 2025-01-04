РФ бросила "мясо" в район Курахово. Морпехи уничтожили до двух отделений пехоты

Ситуация в районе Курахово

За сутки 3 января на фронте в Украине произошли почти 150 боевых столкновений. Кураховское направление остается одним из самых напряженных вместе с Покровским.

В частности, за последние сутки на Кураховском направлении Силы обороны отбили 11 атак позиций вблизи Петропавловки, Серебряного, Курахово и Шевченко.

Как ранее рассказывал президент Украины Владимир Зеленский, в ноябре и декабре потери России на фронте были рекордными, а Покровское и Кураховское направления остаются наиболее "горячими".

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