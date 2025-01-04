РФ кинула "м'ясо" в район Курахового. Морпіхи знищили до двох відділень піхоти

Ситуація в районі Курахового

За добу 3 січня на фронті в Україні сталися майже 150 боєвих зіткнень. Курахівський напрямок залишається одним з найнапруженіших разом з Покровським.

Зокрема, за останню добу на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 11 атак позицій поблизу Петропавлівки, Срібного, Курахового та Шевченка.

Як раніше розповідав президент України Володимир Зеленський, у листопаді та грудні втрати Росії на фронті були рекордними, а Покровський та Курахівський напрямки залишаються найбільш "гарячими".

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