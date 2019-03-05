РФ кожні 40 секунд здійснює кібератаку на Україну, - Клімкін

Зокрема, кібернапади фіксують на ЦВК та міністерства

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия пытается повлиять на выборы 2019, осуществляя кибератаки на министерские компьютерные сети и Центральную избирательную комиссию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода".

Климкин заявил, что абсолютно беспрецедентное вмешательство РФ происходит повсюду, особенно в сфере кибербезопасности.

"Вот простой пример: каждые 40 секунд мы наблюдаем попытки попасть в наши министерские компьютерные сети, наблюдаем кибернападения на Центральную избирательную комиссию и другие ведомства. Вмешательство, которое касается нашей критической инфраструктуры", - сказал глава МИД.

Он также отметил, что блэкаут в течение 5-7 дней перед выборами может полностью изменить результаты голосования.

"Россия много пытается сделать, чтобы повлиять на выборы, и это касается не только киберпространства, дезинформации, не только блокирование активов многих украинцев, политиков, журналистов, это вместе с тем вмешательство в религиозные вопросы - попытки манипулировать региональными религиозными элитами. Если кому-то хочется сейчас изучить всесторонность гибридного вмешательства - нужно приезжать в Украину", - добавил Климкин.

Ранее сообщалось, что специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ во взаимодействии с сотрудниками Центральной избирательной комиссии предупредили масштабную кибератаку на компьютерное оборудование ЦИК.

РБК-Украина писало, что секретарь СНБО заявлял о намерении России задействовать весь имеющийся арсенал включительно с кибернетическими средствами для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа во время выборов.