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У РФ виснажилися запаси високоточних ракет, що змушує війська застосовувати застарілі, - Британія

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Лондон, Понеділок 09 травня 2022 08:47
У РФ виснажилися запаси високоточних ракет, що змушує війська застосовувати застарілі, - Британія Фото: у РФ виснажилися запаси високоточних ракет, що змушує війська застосовувати застарілі (youtube.com)
Автор: Валерія Поліщук

На самому початку свого повномасштабного вторгнення в Україну Росія публічно рекламувала свою здатність наносити хірургічні удари і обмежувати супутній збиток. Однак через триваючу війну запаси високоточних боєприпасів Росії, ймовірно, сильно виснажилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

"Це змушує використовувати легкодоступні, але застарілі боєприпаси, які менш надійні, менш точні і легше перехоплюються. Росії, ймовірно, буде важко замінити вже витрачену високоточну зброю", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що вторгнення Росії в Україну виявило недоліки в її здатності наносити точні удари у великих масштабах.

"Росія піддала міста України інтенсивним і невибірковим бомбардуванням, практично не піклуючись про жертви серед цивільного населення", - резюмували в британському оборонному відомстві.

Раніше повідомлялося, що за даними Генштабу, російські окупанти через наступ ЗСУ під Харковом підсилюють свої підрозділи.

Нагадавши, окупанти зосереджують свої сили на знищенні аеродромної інфраструктури в Чорноморській операційній зоні. Намагаються виключити застосування авіації, в тому ж числі і "Байрактарів".

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