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Окупанти через наступ ЗСУ під Харковом посилюють свої підрозділи

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Україна, Неділя 08 травня 2022 20:20
Окупанти через наступ ЗСУ під Харковом посилюють свої підрозділи Фото: армія РФ (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

На харківському напрямку окупанти продовжують обстріл позицій ЗСУ та цивільних у населених пунктах області. Віднедавна війська РФ почали посилювати свої підрозділи через інтенсивні атаки ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"На харківському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосередили на недопущенні просування наших військ. Посилили угруповання за рахунок переміщення з району відновлення боєздатності підрозділів зі складу Західного військового округу. Продовжують здійснювати обстріли військової та цивільної інфраструктури", - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, окупанти зосереджують свої сили на знищенні аеродромної інфраструктури в Чорноморській операційній зоні. Намагаються унеможливити застосування авіації, у тому ж числі й "Байрактарів".

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